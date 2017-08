Kylian Mbappé veut-il quitter l’AS Monaco?

“Quand vous êtes sollicité par tous les grands clubs et que Monaco veut vous prolonger, c’est une décision très importante”.

Et si l’opération peut paraître périlleuse, sinon impossible au regard du fair-play financier, le PSG, qui mise déjà sur la renégociation des contrats avec ses sponsors et les retombées marketing de l’arrivée de la star brésilienne pour rester dans les clous, a un plan en tête pour s’offrir un stratosphérique doublé, relaie le quotidien. Mais pour arriver à ses fins, la Maison Blanche, sur ordre de Zinedine Zidane, va devoir se séparer d’un membre de la BBC, en l’occurrence Gareth Bale. Ce lundi, L’Equipe affirme que la pépite hésite entre deux destinations: le Real Madrid et le Paris Saint-Germain!

Selon les informations de L’Equipe et du Parisien, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique caressent toujours le rêve d’attirer Kylian Mbappé, dont les dernières prestations avec l’AS Monaco soulèvent des questions sur sa motivation.

Le joueur espagnol quitte le Real Madrid et signe à Chelsea.

Mbappé en approche, Bale poussé dehors?

Surtout que si le deal autour du Brésilien se conclut, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions aura de quoi payer l’indemnité.

Ne recevant pas de réponse de la part des décideurs de l’ASM, il aurait interprété ce silence comme la volonté de le laisser partir… et donc d’empocher les 180 millions que le club a fixés pour son transfert. Avec cet argent, l’hypothèse Mbappé (ou Coutinho) prend une épaisseur nouvelle. Il demanderait le salaire net le plus élevé du club… dépassant Falcao qui, lui, ne paye pas d’impôts sur les revenus en raison des avantages fiscaux monégasques.

Bale, de son côté, va probablement devoir se préparer à un départ pas forcément prévu ces derniers mois.

Le joueur belge, part d’Everton et rejoint le club de Manchester United.