Moro aceita denúncia contra Lula no caso do sítio de Atibaia (SP)

Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e seis meses de prisão, mas MPF quer aumentar a puniçãoSérgio Moro bloqueou R$ 660 mil em contas correntes de Lula e R$ 9 milhões de fundos em nome dele na BrasilPrev, do Banco do Brasil O confisco de valores relacionados ao ex-presidente leva em consideração os R$ 2,2 milhões referentes ao triplex e as reformas bancadas pela OAS. Ainda de acordo com os advogados, a peça acusatória de autoria do MPF não indica nenhum ato de ofício de Lula no exercício da Presidência que justifique a acusação.

É a terceira denúncia que o juiz Sergio Moro recebeu contra Lula.

Novamente pelas mãos de Moro, Lula tornou-se mais uma vez réu na Lava Jato.

“Não há qualquer registro de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha pago qualquer valor por essas reformas realizadas no Sítio de Atibaia“, destacou.

O segredo de Polichinelo, como já chamei aqui, chegou ao fim com os depoimentos do ex-presidente da empreiteira OAS Léo Pinheiro e as delações dos executivos da Odebrecht.

Apesar de o imóvel estar em nome dos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna, sócios de Fábio Luis Lula da Silva, filho do ex-presidente, os investigadores da força-tarefa encontraram uma série de elementos que, segundo a denúncia, comprovariam que o sítio pertence, na verdade, ao ex-presidente.

Odebrecht, OAS e Schahin são acusados de gastar R$ 1,02 milhão em obras de melhoria no sítio em troca de contratos com a Petrobras. Essa estratégia do ex-presidente Lula só servirá contra ele.

“A partir dessa afirmação, alega o MPF que, como parte de acertos de propinas destinadas a sua agremiação política em contratos da Petrobrás, o Grupo Odebrecht e o Grupo OAS teriam pago vantagem indevida ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva consubstanciada em reformas no Sítio de Atibaia por ele utilizado”, diz Moro em seu despacho. E que até o momento, não se ouviu, em princípio, uma explicação de Lula sobre o motivo de José Carlos Bumlai e dos grupos Odebrecht e OAS terem custeado reformas de cerca de R$ 1 milhão no sítio de Atibaia. Por isso, os defensores do ex-presidente solicitaram a Moro “a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com posterior intimação para apresentação das razões”. A Lava Jato violenta mais uma vez a lei e os direitos de Lula, porque há dois anos vem mentindo para o país e não consegue reconhecer que errou.