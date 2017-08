STX : bataille navale entre Paris et Rome

Le gouvernement français a procédé la semaine dernière à la nationalisation “temporaire” des chantiers de Saint-Nazaire, pour tenter d’obtenir du groupe italien un partage du capital àparité avec des intérêts publics français, provoquant la colère des autorités italiennes. Mais Rome n’en démord pas: elle souhaite conserver une part majoritaire, comme convenu. Une proposition à nouveau refusée mardi 1er août par le ministre de l’Economie italien. Qualifiée de ” fait grave”, cette nationalisation est considérée par Rome comme signe d’un protectionnisme prononcé alors que le nouveau président de la République se faisait le chantre de l’Europe.

Pour relancer les discussions, le gouvernement français a donc exercé une clause lui permettant de nationaliser temporairement les chantiers de Saint-Nazaire.

Le ministre de l’Economie et des Finances a observé que le précédent accord, qui donnait la majorité à Fincantieri, n’apportait pas suffisamment de garenties en termes d’emploi et d’usage des technologies. Et quelles garanties avons-nous que Fincantieri ne déplacera pas ses activités sur d’autres sites de production?

“Les chantiers navals de Saint-Nazaire (STX) ne doivent pas être dirigés par l’Etat français”.

Fincantieri est partenaire du chinois CSSC dans la construction de navires pour le marché chinois.

“Fincantieri doit avoir au minimum plus de 50%, vu que les Coréens avaient les deux tiers” du capital de STX France, a ainsi affirmé le ministre italien.

"Alors que la propriété coréenne des chantiers (français) a été acceptée sans aucun problème, on les nationalise (y compris en y ajoutant le ridicule mot de +provisoire+) afin qu'ils ne finissent pas entre les mains des Italiens".