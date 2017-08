Corea del Nord, si valuta attacco alla base statunitense di Guam

Il tutto mentre il Washington Post ha rivelato che gli scienziati di Kim sono riusciti a creare una mini-testata atomica con la quale armare un vettore. Wang Yi ha aggiunto che le parti interessate dovranno mantenere l’autocontrollo, inviare messaggi positivi all’esterno in accordo agli ultimi sviluppi del caso, e compiere scelte giuste e responsabili per il proprio popolo e per la pace regionale. Il enatore repubblicano John McCain ha apertamento contestato le parole, o meglio le minacce del presidente Donald Trump, ritenute inutili se l’intento fosse quello di placare gli animi.

Il pomeriggio dello stesso giorno, sempre nella capitale filippina, Wang Yi ha incontrato il suo omologo nordcoreano, Ri Yong Ho. “Soprattutto dall’anno scorso, quando si è spinta in avanti con due test nucleari ed ha lanciato più di 20 missili balistici, la Corea del nord rappresenta un nuovo livello di minaccia“, ha affermato il ministro della Difesa Itsunori Onodera nel rapporto, definendo il pericolo legato a Pyongyang “significativo e imminente”.

Torna a crescere la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord.