¿El nuevo amor de Barbie Vélez es su hermanastro?

Sí, algunos medios ya salieron a hablar acerca de una especie de morbo que puedan generar, más que nada porque tienen un hermanito en común: Thiago, fruto de la relación de Nazarena Vélez (mamá de Barbie) y de Fabián Rodríguez (papá de Lucas). Y luego admitió: que con Barbie, fue “una de las relaciones con las que más aprendí y crecí como hombre”.

La modelo contó hace unos días que estaba enamorada nuevamente y que logró cerrar el tortuoso capítulo con Fede Bal.

Por un lado, se habló de un romance entre la actriz y Lucas, el hijo de Fabián Rodríguez, quien fue el marido de Nazarena Vélez. “Lo tengo recontra guardado. Es muy buena persona”, avisó. “Convivo con Barbie, con mi familia, con mis hijos”. Prefiero siempre que esté con alguien más anónimo, no me gusta el perfil tan expuesto. La hija de Nazarena confesó que está enamorada pero no quiso revelar quien conquistó su corazón, sin embargo, apareció una foto que revelaría el misterio y no seria el hijo de Fabián Rodríguez. ¿No era el hermanastro? Barbie siempre negó un supuesto amor con este caballero.

A pesar que aseguró que nunca vio “nada entre ellos, ni una mirada”, Pucheta agregó: “No me sorprende porque en marzo o febrero los habían vinculado en la tele, porque los vieron juntos en un boliche, con la hermana de Lucas“.

El periodista Tomás Dente fue quien afirmó en el programa Nosotros a la mañana de El Trece: “Barbie Vélez está de novia con Lucas Rodríguez desde hace un mes”.