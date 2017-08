Schmidt: Kriminelle Machenschaften im Eier-Skandal [1:07]

Zuvor wurden sämtliche Eier vorsorglich verbannt. Auch in den Filialen von Aldi Nord sollte es – von Einzelfällen abgesehen – am Freitag wieder frische Eier geben, sagte eine Sprecherin.

Dass der Fipronil-Skandal keinen Bogen um Österreich machen würde, war zu befürchten. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) begrüsste die Ankündigung: “Ich sehe Bedarf für eine engere Abstimmung auf europäischer Ebene”.

Beim jüngsten Eierskandal sind Millionen Eier in den Niederlanden mit dem Pflanzenschutzmittel Fipronil verseucht worden. Millionen belastete Eier wurden nach Deutschland und von dort auch weiter in andere Länder verkauft. Alle Bundesländer – mit Ausnahme Sachsens – waren betroffen. Das Treffen solle aber bis Ende September stehen. Er wolle zudem die EU-Ratspräsidentschaft bitten, das Thema Fipronil auf die Tagesordnung des nächsten EU-Ministerrats zu setzen, so Schmidt. Am Donnerstag nahm die niederländische Polizei zwei Manager des Unternehmens ChickFriend fest, das im Zentrum der Ermittlungen steht. Fipronil wird zwar zur Bekämpfung von Läusen bei Hunden oder Katzen eingesetzt, die Anwendung des Mittels bei Tieren in der Lebensmittelproduktion ist aber EU-weit verboten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit sowie den Besitz von verbotenen Substanzen vor.

In Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich wurden nach Angaben der EU-Kommission wegen dem Fipronil-Skandal bisher landwirtschaftliche Produktionsstätten geschlossen. Das Mittel wurde dann von einer niederländischen Firma in zahlreichen Ställen in den Niederlanden eingesetzt. Für Android gibt es eine App – wer nicht alle Listen von Hand prüfen möchte, kann daher unseren Eier-Check nutzen! Dies geht aus einem Bericht der belgischen Lebensmittelsicherheitsbehörde FASNK vom Mittwoch hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt. Fleischhersteller seien von dem Fipronil-Skandal praktisch nicht betroffen.

Viele Eier sind bereits verspeist oder in anderen Lebensmitteln verarbeitet. So wurden beispielsweise 20 Tonnen mit Fipronil belastete Eier nach Dänemark geliefert. Auch sie waren gepellt und gekocht und stammten von einem belgischen Händler. In ersten Schätzungen waren die Experten noch von 21.000 Eiern ausgegangen.

Bei jenen Mengen Fipronil, die in den Eiern in den Niederlanden und in Deutschland gefunden wurden, sei von keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung für Menschen auszugehen. Doch ihnen zufolge hatten die Niederlande und die EU-Kommission bereits seit längerem Hinweise auf einen Skandal.